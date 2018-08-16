بولتون يبحث مع نظيره الروسي دور إيران في سورية

قال مسؤول في الإدارة الأميركية الخميس إن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون سيبحث مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف الأسبوع المقبل اتفاقيات السيطرة على الأسلحة ودور إيران في سورية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤول قوله إن الاجتماع سيكون بمثابة متابعة لما تم بحثه في قمة هلسنكي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي.

وأكد أن الرئيسين كانا قد اتفقا خلال القمة على ضرورة خروج القوات الإيرانية من سورية وأن روسيا تعتقد أنها ستكون أمام مهمة شاقة.

وأوضح المسؤول أن الرئيسين لم يتوصلا في قمتهما إلى اتفاق بشأن القوات النووية متوسطة المدى.