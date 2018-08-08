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بولتون: بدأت العقوبات على إيران تؤتي ثمارها

جون بولتون

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن إعادة تفعيل العقوبات المفروضة على إيران يهدف لوقف دعم حكومتها للإرهاب الدولي.

وأضاف في تصريحات للصحافيين أن إيران مطالبة بالتراجع عن دعم الإرهاب والنشاط العسكري في الشرق الأوسط ووقف البرامج النووية والصاروخية.

وأشار بولتون إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى على خفض وارداتها النفطية من إيران إلى الصفر، حيث يرى أن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ما يسبب عواقب اقتصادية سلبية وكبيرة بالنسبة لإيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان أميركا لن تستطيع منع إيران من تصدير نفطها.

ودخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران حيز النفاذ الثلاثاء.

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