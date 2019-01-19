بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة

صعدت الأسهم الأميركية الجمعة وهو ما ساعد المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على تسجيل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، مع ارتفاع الأسهم في مختلف القطاعات بدعم من تزايد الآمال بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى حل لنزاعمها التجاري.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 342.69 نقطة، أو 1.41 بالمئة، إلى 24712.79 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 34.75 نقطة، أو 1.32 بالمئة، ليغلق عند 2670.71 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 72.77 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 7157.23 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع بلغت مكاسب داو جونز 2.96 بالمئة في حين صعد ستاندرد آند بورز 2.87 بالمئة وناسداك 2.66 بالمئة.