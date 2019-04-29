بوتين يدرس منح الجنسية لكل الأوكرانيين وزيلينسكي يرد

رفض الرئيس الأوكراني المنتخب فولودومير زيلينسكي الأحد عرضا طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح الجنسية الروسية للمواطنين الأوكرانيين.

وقال زيلينسكي في تدوينة على "فيسبوك" إن الحصول على الجنسية الروسية يعني "الحق في التوقيف من أجل التظاهر السلمي" و"الحق في ألا يكون لديك حرية ولا انتخابات تنافسية".

وأضاف الممثل الكوميدي الذي يخوض تجربته السياسية الأولى "إنه بشكل أساسي الحق في أن تنسى كل الحقوق والحريات".

وتابع زيلينسكي قائلا "أوكرانيا مختلفة، على الأخص في ما يتعلق بحقيقة أننا كأوكرانيين لدينا حرية تعبير في بلدنا وإعلام حر وإنترنت ... الأوكرانيون أحرار في بلد حر".

وأشار إلى أنه مستعد "لتطبيع" العلاقات مع روسيا "فقط بعد إنهاء احتلال كل من دونباس والقرم".

وتوترت علاقات موسكو مع أوكرانيا بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 والحرب الانفصالية المدعومة من روسيا.

وكان بوتين وقع الأربعاء على قرار يسهل إجراءات حصول المواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في شرق البلاد الذي يسيطر عليه الانفصاليون المدعومون من روسيا، على الجنسية الروسية.

وقال الرئيس الروسي في وقت سابق الأحد إن موسكو تدرس ما إذا كانت ستعرض الجنسية على جميع الأوكرانيين.

ويشير ذلك إلى أن روسيا تريد ممارسة الهيمنة والسيطرة على أوكرانيا. وتعتبر الحكومة الأوكرانية المرسوم بمثابة تدخل في شؤونها.