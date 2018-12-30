بوتين معايدا ترامب: روسيا منفتحة على الحوار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معايدته لنظيره الأميركي دونالد ترامب بقدوم العام الجديد، أن موسكو لا تزال "منفتحة على الحوار"، حسب ما أعلن الكرملين الأحد.

وأشار الرئيس الروسي في بيان موجّه إلى عدد من القادة لمناسبة العام الجديد، أن "العلاقات الروسية الأميركية لا تزال عاملا مهما لضمان الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي".

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي "أكد أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة حول أكبر قدر ممكن من المواضيع".

ورغم التصريحات عن النوايا الجيدة واللقاء الذي جميع بوتين وترامب في تموز/يوليو في هلسنكي، إلا أن العلاقات الروسية الأميركية بقيت متوترة في العام 2018.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، ألغي لقاء كان مرتقبا بين الرئيسين في الأرجنتين في اللحظة الأخيرة على خلفية تجدد التوتر بين موسكو وكييف قبالة القرم وإعلان واشنطن عزمها على الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.