'بوتين لص'.. احتجاجات في روسيا ضد رفع سن التقاعد

تظاهر آلاف في وسط موسكو الأحد احتجاجا على خطة لرفع سن التقاعد في روسيا حيث ردد المحتجون هتافات ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

وهتف المتظاهرون في الاحتجاج الذي نظمه حزب التحرير المعارض "بوتين لص" و"يسقط القيصر".

ويشكل اقتراح رفع سن التقاعد حساسية سياسية لبوتين، الذي أعيد انتخابه في آذار/مارس، لأنه أثار سلسلة من الاحتجاجات في أنحاء روسيا منذ إعلانه يوم 14 حزيران/يونيو الذي صادف أول مباراة لمنتخب روسيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها البلاد.

ورفض نحو 90 في المئة من المشاركين في استطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة هذه الخطة كما وقع نحو ثلاثة ملايين شخص على عريضة ضد هذا الاقتراح على الإنترنت.

ويمثل اقتراح رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما للرجال ومن 55 إلى 63 عاما للنساء جزءا من حزمة موازنة لا تحظى بشعبية لدعم الموارد المالية الحكومية يساندها أعضاء في البرلمان الروسي.