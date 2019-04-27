بوتين: لن نزيد إنتاج النفط

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بأن موسكو لن ترفع على الفور إنتاجها النفطي عند انتهاء مهلة الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني في أيار/مايو المقبل.

وقال بوتين للصحافيين على هامش قمة في بكين "لدينا اتفاق مع أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) يقضي بالإبقاء على مستوى محدد من الإنتاج والاتفاق يبقى ساريا حتى تموز/يوليو".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قرر في الـ22 من نيسان/أبريل الجاري إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في الجمهورية الإسلامية.

واعتبارا من مطلع أيار/مايو، ستواجه هذه الدول وتضم كلا من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط من طهران.

وأكد ترامب أن السعودية ستساعد في التعويض بسهولة عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب قراره تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.