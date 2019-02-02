بوتن يقرر تعليق الالتزام بمعاهدة الصورايخ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إن بلاده ستتخلى عن معاهدة الأسلحة النووية، وإنها "لن تنشر صواريخ نووية متوسطة المدى إلا إذا فعلت واشنطن ذلك".

تصريحات بوتين جاءت تعليقا على إعلان الولايات المتحدة أمس الجمعة انسحابها من معاهدة حظر امتلاك صواريخ نووية متوسطة المدى، التي أبرمت بن واشنطن وموسكو عام 1987.

وفي تصريحات متلفزة السبت، أمر بوتن بتطوير أسلحة ميدانية جديدة متوسطة المدى، لكنه أكد أن روسيا لن تنشرها في الجزء الأوروبي من البلاد أو في أي مكان آخر إلا إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الجمعة في مؤتمر صحافي إن واشنطن مستعدة للتفاوض مع روسيا إذا رغبت موسكو في ذلك.

وقال من جهة أخرى إن موسكو ليست لها مصلحة في الالتزام بالمعاهدة وإن استمرار التزام واشنطن بها يصب في مصلحة روسيا والصين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان إن "الولايات المتحدة التزمت بالمعاهدة بشكل كامل لمدة تزيد عن 30 عاما، ولكننا لن نبقى مقيدين ببنودها فيما لا تفعل روسيا ذلك".