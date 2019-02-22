جزائريون يتظاهرون رفضا للعهدة الخامسة

انطلقت في عدد من محافظات الجزائر مسيرات جماهيرية ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة الذي أعلن ترشحه لخلافة نفسه بعد عقدين قضاهما على رأس السلطة بالجزائر.

وردد المتظاهرون عبارات منددة بـ"استمرارية بوتفليقة على رأس البلاد" وبـ"خيانة ذاكرة مقاومي الثورة التحريرية".

رفض ولاية خامسة لبوتفليقة كان من أهم الشعارات التي رفعها الشباب صباح الجمعة في أغلب ولايات الشرق من عنابة إلى وبرج منايل مرورا ببمورداس، على أطراف العاصمة.

ولتجنب أي تجاوزات حث منظمو المسيرات المشاركين على ضرورة التحلي بروح المسؤولية.

ومن بين الشعارات المنادية بضرورة الاحتكام إلى العقل والتبصر في التظاهر "لا تحطيم لا تكسير نحن نريد التغيير".

وتحدث مراسل "الحرة" في العاصمة الجزائر عن تشديد السلطات إجراءاتها الأمنية قبل مسيرات شعبية متوقعة الجمعة، وسط أجواء من الترقب والهدوء الحذر.

وبحسب تسجيلات فيديو شاركها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن قوات الشرطة منعت الشباب من نقل مقاطع مباشرة من العاصمة.