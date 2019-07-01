بوتشيلي يفتتح مهرجانات الأرز

أطلقت مهرجانات الأرز الدولية إشارة بدء موسم فني زاخر لمهرجانات الصيف في لبنان والتي تمتد حتى أول فصل الخريف وتستقطب فنانين من أنحاء العالم.

وأحيا مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي السبت حفلا مبهرا أمام ستة آلاف من الحضور بينهم شخصيات فنية وسياسية وعامة.

واستوحى المهرجان شعاره من سيرة بوتشيلي الذاتية حاملا عنوان "النضال الإنساني" استنادا إلى المعاناة التي عاشها المغني الإيطالي في حياته.

وعاش بوتشيلي (60 عاما) طفولة صعبة فقد خلالها بصره وهو في عمر الثانية عشرة قبل أن يصبح لاحقا أحد أشهر فناني الأوبرا عالميا.

وشاركت الفنانة اللبنانية هبة طوجي المغني بوتشيلي في أداء أغنية "لأننا نؤمن" التي تحفز على عدم الاستسلام والنظر إلى الأمام.

وقبل إقامة الحفل زار بوتشيلي غابة أرز الرب حيث تم زرع أرزة تخلد اسمه.

ويحفل لبنان بالمهرجانات الصيفية ومن بينها مهرجانات جونيه الدولية في الأول من يوليو التي يشارك فيها هذا العام الفرنسي كينجي جيراك واللبنانية ماجدة الرومي في الثاني عشر من الشهر.

وتفتتح مهرجانات بعلبك الدولية فعالياتها هذا الموسم في الخامس مع اللبناني مرسيل خليفة، فيما يتوزع الفنان العراقي كاظم الساهر بين مهرجاني اهدن شمالا وبيت الدين في جبل لبنان.