بوبجي.. نظام جديد للاعبين الصغار

أطلقت اللعبة العالمية الشهيرة "بوبجي" "PUBG" نسخة تجريبية من نظام جديد يسمح للاعبين الصغار بمراقبة وإدارة الوقت الذي يقضونه في اللعب.

وستجري تجربة النظام الجديد في الإمارات والكويت ومصر والسعودية والعراق وقطر، قبل أن يتم تعميمه في مختلف أنحاء المنطقة في وقت لاحق.

وبموجب الميزة الجديدة ستقوم "بوبجي" بإرسال إشعارات للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بإجمالي الوقت الذي قضوه في ممارسة اللعبة في حال وصلت إلى ما بين أربع وست ساعات.

وإذا زاد وقت اللعب عن ست ساعات، فإن النظام يقوم بتعليق اللعب مؤقتا، لتشجيع اللاعبين على أخذ فترة استراحة لا تقل عن 15 دقيقة كل ساعتين قبل متابعة اللعب.

و"بوبجي" لعبة على الهواتف الذكية والحواسيب، تقوم فكرتها على معارك يشارك فيها لاعبون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وتنتشر بشكل خاص في أوساط المراهقين.