بن عطية: لهذا تركت يوفنتوس إلى قطر

لماذا ترك نجم منتخب المغربي لكرة القدم المهدي بن عطية اللعب في أكبر أندية أوروبا لينتقل إلى اللعب في الخليج؟ ربما للأمر علاقة بأسرته.

بن عطية انتقل نهاية الشهر الماضي من يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة، إلى الدحيل القطري مقابل ثمانية ملايين يورو.

وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء قال المدافع المغربي: "تواجدي في الدوحة أفضل بالنسبة لي وبالنسبة لعائلتي".

وأضاف "لعبت مع فرق كبرى مثل البايرن وروما ويوفنتوس وربحت معهم الكثير من البطولات، والآن لدي أهداف مختلفة وأولها هو التتويج باللقب الآسيوي مع النادي (الدحيل)".

وتعرض اللاعب الدولي لانتقادات بسبب ما تردد حول رفضه لعرض انتقال إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، وفرص استمراره ضمن صفوف منتخب بلاده.

ورد بن عطية (31 عاما) قائلا: "وجدت انتقادات من النقاد الرياضيين المغاربة بعد انتقالي للدحيل ولكن أنا أقول إنني أريد من الجميع أن يحترموا قراري لأنه كان الأفضل لي ولأسرتي لأنني أريد لأطفالي أن ينشأوا في أجواء إسلامية".

ولعب قائد المنتخب المغربي 59 مباراة بقميص يوفنتوس بين 2017 و2018 سجل خلالها خمسة أهداف وفاز مع فريقه السابق بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرتين.