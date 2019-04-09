الجزائر.. بن صالح يعتزم تشكيل هيئة للانتخابات

قال عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري الذي عينه البرلمان الثلاثاء رئيسا للجزائر في المرحلة الانتقالية، إنه عازم على التشاور مع الطبقة السياسية والمدنية لاستحداث هيئة مهمتها توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأشار إلى أنه سيأمر الحكومة والمؤسسات المعنية بمعاونة هذه الهيئة في أداء مهمتها.

وأدلى بن صالح خطابه الأول، بينما كان آلاف المحتجين يرفضون تعيينه مطالبين بتغيير جذري بعد عقود من هيمنة الدائرة المقربة من بوتفليقة على الحكم.

وأضاف "سأحرص على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال ولكنني سأطلب من هذه الطبقة السياسية أن تتحلى بالإبداع والثقة من أجل أن نبني هذا الصرح القانوني الذي سيمهد إلى نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات شعبنا".

يشار إلى أن مراقبين يرون أن قوانين الانتخابات الحالية كانت مفصلة على مقاييس الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والتضييق على المنافسين.

وأثنى بن صالح على خطوة الجيش في الوقوف بجانب المتظاهرين قائلا إن "خطوة الجيش الدستورية كانت في محلها".

ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا تماشيا مع الدستور الجزائري، إلا أن كثيرا من المحتجين يعترضون عليه نظرا لكونه جزءا من طبقة حاكمة تمسك بمقاليد السلطة في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

ويقول مراسل الحرة إن المادة 104 في الدستور الجزائري لا تخول بن صالح اتخاذ أي قرار تأخذ صلاحية رئيس الجمهورية، لكونه رئيس دولة وليس رئيس جمهورية.

وأضاف أن القرار الوحيد الذي يستطيع ان يأخذه بن صالح هو دعوة الهيئة الناخبة، مشيرا إلى أن المشهد السياسي غير مهيأ لانتخابات رئاسية خلال التسعين يوما.