بن سلمان يصل إلى الصين

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بكين الخميس في إطار جولته الآسيوية الهادفة إلى إبرام شراكات وذلك بعد أزمة دبلوماسية أثارتها قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وسيلتقي ولي العهد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى العاصمة بكين بعد محطتين في باكستان والهند.

ويقوم ولي العهد السعودي بجولته بعد خمسة أشهر على قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر والتي أثارت موجة استنكار عالمية ومست بصورة المملكة على الساحة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مبادرة "طريق واحد حزام واحد" ستكون على جدول أعمال المحادثات فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إن "السعودية لديها الكثير من رؤوس الأموال وهي بحاجة لاستخدامها في أماكن مربحة".

وأكد أن "الصين تشكل مكانا عظيما للاستثمار مع سوق كبرى".

وفي باكستان وقع ولي العهد السعودي اتفاقات استثمارات بقيمة 20 مليار دولار.

والتقى ولي العهد السعودي الأربعاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تعتمد بلاده إلى حد كبير على السعودية لإمدادها بالنفط.

وبعد هذا اللقاء صرح بن سلمان أن فرص الاستثمار السعودية "في مختلف القطاعات يمكن أن تتجاوز مئة مليار دولار".

كما اتفق ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي على تكثيف الضغوط على الدول التي تشجع الإرهاب.

وتأتي زيارة الأمير محمد إلى الصين بعد زيارة قام بها رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الذي التقى الرئيس الصيني الأربعاء.