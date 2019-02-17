طائرات مقاتلة ترافق 'بن سلمان' في باكستان

في إطار مراسم استقبال حافل الأحد، أرسلت باكستان طائرات مقاتلة لترافق طائرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي من المقرر أن يوقع اتفاقيات استثمار قيمتها مع إسلام آباد تزيد على 10 مليارات دولار.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان ضمن جولة في جنوب آسيا والصين، وبعد أيام من تفجير انتحاري قتل فيه 44 من قوات الأمن شبه العسكرية في الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه.

واتهمت نيودلهي باكستان بالضلوع في التفجير وتوعدت بالانتقام لكن إسلام أباد تنفي التورط في الهجوم.

واستقبل رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا ولي العهد على السجادة الحمراء في مطار عسكري في روالبندي القريبة من العاصمة إسلام أباد.

وقال مسؤولون في ماليزيا وإندونيسيا إن بن سلمان كان يعتزم أيضا زيارة الدولتين خلال جولته الآسيوية، لكن الزيارتين تأجلتا. ولم يذكر سبب التأجيل ولا الموعد الجديد للزيارة. لكن ولي العهد سيزور الهند.

وقال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي لقناة (بي. تي. في) الحكومية: هذه الزيارة بإذن الله ستبدأ فصلا جديدا في علاقات باكستان والسعودية... سنبدأ شراكة اقتصادية استراتيجية".