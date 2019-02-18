Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

بن سلمان يأمر بالإفراج عن 2100 باكستاني

ولي العهد السعودي في لقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني

قال مسؤولون باكستانيون الاثنين إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بالإفراج عن نحو 2100 سجين باكستاني من سجون المملكة خلال زيارة لإسلام أباد.

وقال وزير الإعلام فؤاد تشودري على تويتر إن ولي العهد "أمر بالإفراج الفوري عن 2107 سجناء باكستانيين" بناء على طلب من رئيس الوزراء عمران خان.

ووصل الأمير بن سلمان لباكستان الأحد في مستهل جولة آسيوية ستشمل الصين. ووقعت الرياض اتفاقات استثمار مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار.

​ويعد مصير آلاف العمال الباكستانيين المسجونين في الشرق الأوسط مسألة حساسة في إسلام اباد إذ يسود الاعتقاد بأن أغلبهم من العمال الفقراء الذين لا يمكنهم الحصول على المشورة القانونية.

ويسافر عدد كبير من الباكستانيين إلى الشرق الأوسط سنويا ويعمل كثيرون منهم في مواقع بناء أو في الخدمة المنزلية.

والتحويلات النقدية التي يرسلونها حيوية للاقتصاد الذي يعاني من نقص في العملة الأجنبية. ولم يصدر تعليق بعد من السعودية على إعلان باكستان الإفراج عن السجناء.

وتمثل الزيارة تعميقا للعلاقات بين البلدين الحليفين اللذين تركزت علاقاتهما سابقا على دعم السعودية للاقتصاد الباكستاني في فترات الشدة مقابل دعم الجيش الباكستاني القوي للسعودية.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG