بن زايد يستقبل مسؤولين من التجمع اليمني للإصلاح

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الأربعاء، محمد عبد الله اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وعبد الوهاب أحمد الآنسي الأمين العام للتجمع، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا.

وأكد بن زايد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على دعم كل الجهود المبذولة لمساعدة الشعب اليمني على استعادة أمن وطنه واستقراره.

وأضافت الوكالة أن اليدومي والآنسي أعربا من جانبهما عن شكرهما وتقديرهما لدور دولة الإمارات والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني والوقوف بجانبه في مواجهة المليشيات الانقلابية ومساعدته على استعادة أمنه واستقراره ليبدأ اليمن مرحلة جديدة من البناء والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف مناطقه.

وثمن المسؤولان اليمنيان مساهمات دولة الإمارات ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني في مختلف مدنه، بحسب الوكالة.