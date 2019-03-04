'غسيل أموال'.. إيران تدمج بنوكا

أزمات اقتصادية تعانيها إيران منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية، مع ذلك لم توقف الحكومة نشاطاتها المشبوهة التي تسببت في نزيف حاد للقطاع المصرفي على وجه الخصوص. ورغم تأثير العقوبات في الأونة الأخيرة، فإن هناك أزمات داخلية يعانيها القطاع المصرفي الإيراني، أهمها غياب الرقابة وإجراء معاملات بنكية غير قانونية. وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن السبت، دمج خمسة بنوك ومؤسسات مالية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية في بنك واحد يدعى "سيباه"، في محاولة للتخفيف من حدة هذه الأزمات. وتعاني البنوك الإيرانية من أزمات اقتصادية منذ عدة سنوات، في ظل قروض ممنوحة لجهات داخلية وافتقاد الرقابة البنكية المناسبة. وقد أفلست العديد من المؤسسات الائتمانية، مما ترك الملايين من الناس من دون مدخرات. وقد وضع هذا عبئا غير ضروري على كاهل الحكومة والبنك المركزي من أجل إنقاذ البنوك المهددة بالإفلاس.

وتمتلك القوات المسلحة الإيرانية لا سيما الحرس الثوري الإيراني، حصصا اقتصادية واسعة في القطاع المصرفي بالإضافة إلى حصص ضخمة في صناعات البناء والطاقة والتأمين والاتصالات في إيران. ووفقا للبنك المركزي، فإن الهدف من عملية الدمج هو حل بعض أزمات النظام المصرفي. المحلل الاقتصادي الإيراني أحمد علوي يرى عدم وجود أية شفافية بشأن طبيعة هذه الأزمات التي يعاني منها القطاع المصرفي. وأشار علوي في حوار مع موقع "راديو فردا"، إلى انعدام الشفافية في الأنظمة المصرفية الإيرانية، فضلا عن أنشطة غسيل الأموال وارتفاع مخاطر الإفلاس. وشدد علوي على أن البنوك الإيرانية تعاني من فساد واسع النطاق، وتقدم مصالح غير ضرورية على أخرى، في حين أنها على وشك الإفلاس بسبب الخسائر الفادحة. ومع ذلك، فإن البنك المركزي يخفي المشاكل تفاديا لسحب العملاء لأموالهم. الالتفاف على العقوبات ويرى محللون إيرانيون أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو الاستفادة من نظام سويفت، الذي يوفر شبكة تواصل آمنة بين البنوك حول العالم لإجراء التحويلات المالية. وكانت "سويفت" أو شركة الخدمات المالية المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم، قد قالت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضين إنها منعت بنوكا إيرانية من الاستفادة من خدماتها، بالتزامن مع فرض عقوبات أميركية على إيران. ويرى مراقبون أن الخطوة الأخيرة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة على هذه البنوك من خلال دمجها في بنك واحد يستطيع الاستفادة من نظام سويفت.

​وأعاد الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على طهران في أيار/مايو الماضي بعد أن انسحب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين إيران ودول 5+1. وكان وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت عددا من الشركات والمؤسسات التابعة للجيش والحرس الثوري ضمن قائمة العقوبات، لتورطها في عمليات دعم الإرهاب وغسيل الأموال. وأحدثت العقوبات هزة في الاقتصاد الإيراني وقادت العملة المحلية للهبوط إلى مستوى قياسي، مما أربك التجارة الخارجية وساعد على ارتفاع التضخم السنوي إلى أربعة أمثال عند 40 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكان ضعف العملة وارتفاع الأسعار من بين الشكاوى التي عبرت عنها احتجاجات متفرقة خرجت إلى الشوارع منذ أواخر عام 2017. أنشطة غير قانونية وقبل إعادة فرض العقوبات الأميركية، حاولت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني توسيع استقلالية البنك المركزي والالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن الوضع تغير الآن. ففي ظل دفع الحكومة الإيرانية نحو الالتزام بمعايير مجموعة العمل، فإن جهات أخرى مثل البرلمان الإيراني والحرس الثوري تعارض هذه الخطوة، إذ سيؤدي ذلك إلى وجود رقابة على التعاملات المالية للحرس الثوري والتي تتضمن تمويل جماعات إرهابية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.