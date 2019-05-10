بنك أوف أميركا: المستثمرون يبيعون أسهما بالمليارات

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش الجمعة إن الأسهم العالمية سجلت نزوح تدفقات بقيمة 20.5 مليار دولار في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسببت فيه "صدمة الاتفاق التجاري" في دفع المزيد من الأموال إلى السندات.

وقال البنك إن السيولة التي نزحت من الأسهم في أسبوع حتى الثامن من أيار/مايو مثلت ثالث أكبر خروج للتدفقات منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أن الأسهم الأميركية شهدت خروج تدفقات بقيمة 14 مليار دولار، هي الأكبر منذ 30 كانون الثاني/يناير، نقلا عن بيانات من إي.بي.إف.إر المتخصصة في تتبع تدفقات رؤوس الأموال.

وواصل المستثمرون، الساعون إلى التحوط حيال النزاع التجاري الأميركي الصيني، ضخ الأموال في السندات التي شهدت دخول تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار لتواصل السندات استقبال تدفقات للأسبوع الـ18 على التوالي.

وهدد الرئيس ترامب على تويتر الأحد بزيادة رسوم جمركية على واردات صينية، ما قلب السوق رأسا على عقب ومحا نحو تريليوني دولار من قيمة الأسهم العالمية هذا الأسبوع.

وقد دخلت الزيادة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 في المئة حيز التنفيذ الجمعة.