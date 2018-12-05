بنغازي.. طائرات تسبح في المطار

قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة تسببت في توقف الحياة بمعظم أنحاء بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية يوم الأربعاء ما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية ومطار بنينا الدولي.

وقال نائب مدير المطار أسامة الفرجاني إن المياه أغرقت صالة ركاب حيث بلغ منسوبها مترا ونصف المتر، كما أغرقت أماكن الانتظار.

وجرى تجديد المطار وإعادة فتحه خلال العام الماضي بعد إغلاقه لمدة ثلاث سنوات شهدت اشتباكات بين قوات عسكرية ومتشددين إسلاميين.

وأعلنت السلطات في شرق ليبيا عطلة لمدة يومين بعدما صار من المتعذر على موظفي الحكومة الوصول إلى أماكن عملهم.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية في إغلاق كل موانئ تصدير النفط الليبية بسبب ارتفاع الأمواج لدرجة حالت دون رسو الناقلات.