بنس: لا نريد حربا مع إيران ولكن قد نتراجع

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إن واشنطن لا تريد حربا مع إيران ولكنها قد تتراجع.

وأضاف بنس أمام مؤتمر "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وخرقت إيران مؤخرا الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥ مع قوى غربية وأعلنت تخصيب اليورانيوم بنسبة أكبر من المسموح بها في الاتفاق.

وقال نائب الرئيس الأميركي أن على إيران عدم إساءة فهم ضبط النفس الأميركي.

وتابع بنس أن الإدارة الأميركية السابقة لم تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ولكنها أجلت حصولها عليه لعقد من الزمن.

وأكد بنس أن بلاده لن تتخلى أبدا عن إسرائيل وأمنها، مشيرا إلى أن واشنطن لن تتفاوض أبدا مع "حركة حماس الإرهابية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد طالب بمواصلة الضغط على إيران.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات على إيران.