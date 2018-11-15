بنس: قمة ترامب وكيم في 2019

توقع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس أن يعقد دونالد ترامب وكيم جونغ أون لقاء آخر بعد العام الجديد، مشددا على أن الإدارة الأميركية لن تكرر خطأ القبول بـ"وعود لا تتحقق".

وقال بنس لصحافيين على هامش القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "نعتقد أن القمة ستعقد بعد الأول من كانون الثاني/يناير، لكن ما زال يتعين علينا تحديد متى وأين".

وأوضح نائب الرئيس: "لا نريد تكرار أخطاء الإدارات السابقة والتي ارتكبها صراحة الطرفان خلال عقود كثيرة، عندما طرحت وعود ورفعت عقوبات ووصلت المساعدة الاقتصادية ثم أخلفت الوعود".

وكان بنس يتحدث بعد لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن على هامش قمة آسيان التي تضم نحو 20 رئيس دولة.

وكان الرئيس ترامب قد عقد مع الزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية في سنغافورة هذه السنة أسفرت عن اتفاق على نزع السلاح النووي بقيت بنوده غامضة.

ومنذ تلك القمة، تخلت كوريا الشمالية عن تجاربها البالستية والنووية، وفككت موقعا للتجارب الصاروخية ووعدت إذا ما وافقت الولايات المتحدة على تقديم تنازلات، بتفكيك مجمعها النووي الرئيسي.

لكن التقدم كان بطيئا ويتبادل البلدان الاتهامات بالإخلال بالوعود.وف