بنس في اليابان لمناقشة التجارة وكوريا الشمالية

يجري نائب الرئيس الأميركي مايك بنس محادثات مع المسؤولين اليابانيين في طوكيو التي وصلها صباح الاثنين، تتناول ملف كوريا الشمالية والقضايا التجارية، وذلك قبل مشاركته في قمتين إقليميتين.

وقال مسؤولون يابانيون إن من المرتقب أن تتطرق المحادثات إلى التأثير الإقليمي المتنامي للصين والعلاقات التجارية المشتركة مع رئيس الوزراء شينزو أبي عندما يلتقيان الثلاثاء.

وكان بنس قد كتب في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" الجمعة قائلا إن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا مفاوضات حول اتفاق تجاري مع اليابان.

ويرتقب أن يشارك بنس نيابة عن الرئيس دونالد ترامب في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة وفي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة.