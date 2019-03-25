بنس: ترامب سيعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الاثنين إن الرئيس ترامب سيعترف اليوم بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقال بنس في كلمة أمام مؤتمر اللجنة العامة للشؤون الأميركية الإسرائيلية "آيباك" في واشنطن إن واشنطن ملتزمة بأمن وسلامة إسرائيل.

وأضاف بنس أن الرئيس ترامب فعل ما لم يفعله أي رئيس أميركي آخر بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وكان ترامب قال سابقا في تغريدة إن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

ويلتقي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض الاثنين حيث من المتوقع أن يوقع على قرار يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان.