بنس: باقون في المنطقة لمنع داعش من العودة

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأربعاء إن الولايات المتحدة عادت لصدارة المشهد الدولي عبر سياساتها وتحالفاتها.

وأكد بنس في كلمة له أمام مؤتمر رؤساء البعثات الأميركية في الخارج في مقر وزارة الخارجية بواشنطن، أن سياسة الرئيس دونالد ترامب تضع "أميركا أولا لكنها لا تعني أميركا لوحدها".

وتطرق لعدة ملفات بينها إيران التي وصفها بالدولة المارقة والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وأكبر دولة تدعم الإرهاب في المنطقة. وقال إن "الاتفاق النووي الكارثي أفاد نظام الملالي وقمع الشعب (الإيراني)".

وقال نائب الرئيس إن "هناك معركة مع الإسلام المتشدد" و"إننا نعمل على نقل المعركة ضد داعش في سوريا إلى حلفائنا ونعمل على إعادة قواتنا إلى البلاد"، مؤكدا أن التنظيم تمت هزيمته.

وتابع أن الرئيس ترامب "تحدث كثيرا عن رغبته في إنهاء الحروب اللانهائية التي تخوضها أميركا ويريد إعادة القوات الأميركية بشكل منظم وفعال من الانتشار الحالي في سوريا. هذه أولوية للرئيس".

لكن بنس أكد أن الولايات المتحدة ستبقى في الشرق الأوسط وستواصل القتال "للتأكد من عدم ظهور رأس داعش البشع من جديد".

شاهد كلمة نائب الرئيس الأميركي:

وشدد بنس من جهة أخرى على أهمية تأمين الحدود الأميركية لما فيه مصلحة للأميركيين قائلا "نعزز دفاعاتنا ونقوي أمن الحدود ونروج للرخاء". وأشار في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالمهاجرين الذين يقصدونها بطريقة شرعية.

وقال في المؤتمر الذي حضره 180 سفيرا أميركيا فضلا عن الوزير مايك بومبيو، إن بلاده تقف إلى جانب الأفراد الذين يتعرضون للاضطهاد في العالم.

وأوضح أن حماية الحريات الدينية تشكل أولية بالنسبة للإدارة الأميركية، مشيرا إلى أن "هذه الإدارة وهذا الشعب سيكون دوما بطلا للناس المؤمنين".

وتحدث في هذا الإطار عن الجهود الأميركية التي أدت إلى الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي كان محتجزا في تركيا، وقال إن الولايات المتحدة تدعم الأقلية المسلمة في الصين والأيزيديين في العراق.

وتطرق نائب الرئيس إلى العلاقات التجارية مع الصين والحوار مع زعيم كوريا الشمالية الذي قال بخصوصه إن واشنطن تنتظر من بيونغ يانغ اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاحها النووي.