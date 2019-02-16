بنس: إيران أكبر راع للإرهاب

جدد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس السبت التزام الولايات المتحدة بالقضاء نهائيا على تنظيم داعش، ووصف إيران بأنها "أكبر راع للإرهاب".

وقال بنس في كلمة أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ إن "إيران أكبر راع للإرهاب في العالم عبر تسليح وتمويل حلفائها في المنطقة وتخطيطها لهجمات في دول أوروبية".

وأضاف في كلمته التي تطرق فيها لعدد من الملفات الدولية، أن الوقت حان لأن يوقف حلفاء واشنطن الأوروبيون عرقلة العقوبات الأميركية على طهران وأن ينسحبوا من الاتفاق النووي.

وكان نائب الرئيس الأميركي الذي يترأس الوفد الأميركي في مؤتمر ميونيخ، قد اتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس بمحاولة "انتهاك" عقوبات أميركية على إيران ودعاها للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

من جهة أخرى قال بنس السبت "واجهنا الإرهاب المتطرف في العراق وسوريا"، وأكد أن داعش تفكك تماما، متعهدا بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وستلاحق فلول التنظيم أينما كانوا.

وعن فنزويلا قال بنس "علينا جميعا أن نقف مع شعب فنزويلا إلى حين استعادة الحرية والديمقراطية بشكل كامل".

وأضاف "ندعو الاتحاد الأوروبي اليوم إلى الاعتراف بهوان غوايدو بصفته الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا".

ويشارك أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و80 وزيرا للدفاع والخارجية في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي انطلقت أعماله الجمعة والمعروف بحواراته الصريحة ودبلوماسيته التي تدور خلف الكواليس.