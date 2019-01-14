شادي أبو زيد.. الصورة المحزنة

عادت قضية الناشط السياسي المصري الساخر شادي أبوزيد والمحبوس احتياطيا إلى الأضواء بعد انتشار صورته يودع والده المتوفى، بعد أن سمحت له السلطات بحضور الجنازة.

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا صور شادي في الجنازة على نطاق واسع وهو يرتدي ملابس الحبس.

وقبل وفاة والده أطلق نشطاء حملة دعت للسماح لشادي بزيارته حين كان يرقد على سرير الموت، لكنها بائت بالفشل لعدم استجابة السلطات.