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رياضة

إنكلترا تهزم الولايات المتحدة وديا

واين روني في مباراته الأخيرة مع المنتخب الانكليزي ضد نظيره الأميركي

فاز المنتخب الإنكليزي الخميس على نظيره الأميركي بثلاثية نظيفة في مباراة ودية أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن، وشارك فيها النجم واين روني للمرة الأخيرة مع منتخب الأسود الثلاثة.

وسجل أهداف الإنكليز كل من جيسي لينغارد في الدقيقة 25، وترينت الكسندر آرنولد بعدها بدقيقتين، وكاليوم ويلسون في الدقيقة 77.

وشهد الشوط الثاني من المباراة مشاركة نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، وذلك للمرة الأخيرة مع منتخب إنكلترا.

وقبل المباراة حصل روني، الذي يلعب حاليا لفريق دي سي يونايتد الأميركي، على تكريم خاص من الاتحاد الإنكليزي وهدية تذكارية لوصوله إلى 120 مباراة دولية مع المنتخب.

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