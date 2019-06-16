'بلو فور سودان'..مشاهير يتضامنون

"أزرق من أجل السودان"٬ حملة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع المحتجين السودانيين الذين يتعرضون إلى القمع في حراكهم الشعبي المستمر منذ أشهر.

ويشهد السودان منذ 19 كانون أول/ ديسمبر احتجاجات شعبية أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير بعد 30 عاما في الحكم.

لكن المجلس العسكري الذي تولي مقاليد السلطة بعد ذلك، ظل يماطل في تسليم السلطة إلى المدنيين، بل قمع المحتجين.

وفض المجلس اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

بلو فور سودان، تستهدف زيادة الوعي بما يتعرض له المتظاهرون من عنف تستخدمه القوى الأمنية بحقهم، خاصة بعد ما أدى قطع الإنترنت إلى تعتيم إعاقة نشر المعلومات.

وأطلقت الحملة مجموعة من الشباب تحت هاشتاغ #BlueforSudan ، تكريما للشاب محمد هاشم مطر الذي لقي حتفه خلال فض الاعتصام.