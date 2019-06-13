بلجيكا ستعيد أبناء 'جهاديين' من سوريا

أعلن وزير المال البلجيكي ألكسندر دي كرو الخميس أن بلاده ستعيد ستة أيتام بلجيكيين من أبناء "الجهاديين" من المخيمات التابعة للسلطات الكردية في سوريا.

وقال الوزير لإذاعة "راديو إين" الفلامندية العامة "إنهم أطفال ولدوا في بلادنا وفقدوا اليوم أهلهم"، مذكرا بقرارات مماثلة اتخذتها فرنسا وهولندا والنرويج في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن قرار استعادة هؤلاء الأطفال اتخذ خلال مجلس وزراء مصغر من دون أن يحدد تاريخ تنفيذه.

وتؤوي المخيمات التابعة للسلطات الكردية، وأبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة، 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات المتشددين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة.

وسلمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا يوم الاثنين 12 طفلا يتيما من عائلات أفراد في تنظيم داعش إلى فرنسا وإثنين آخرين إلى هولندا.