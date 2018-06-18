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رياضة

بلجيكا تسحق بنما

لوكاكو يسجل أحد أهداف المباراة

أثبتت بلجيكا أن إبداعها وقوتها أكبر من احتمال بنما المشاركة في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى، إذ تجاوز المنتخب المرشح لصدارة المجموعة السابعة الأداء البطولي للحارس خايمي بينيدو والتكتل الدفاعي ليفوز بثلاثة أهداف من دون مقابل الاثنين.

واحتاج الأمر إلى تسديدة مذهلة من دريس ميرتنز من فوق الحارس من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليفتتح التسجيل في الشوط الثاني. ولم يمنح بينيدو أي فرصة بعدما حرمه حارس بنما مع زميليه ايدن هازارد وروميلو لوكاكو من هز الشباك في الشوط الأول.

ومرر هازارد كرة إلى كيفن دي بروين الذي أرسل تمريرة عرضية إلى لوكاكو ليحولها بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 69.

وجعل مهاجم مانشستر يونايتد النتيجة 3-صفر في الدقيقة 75 بعد تمريرة من هازارد ووضع الكرة من فوق بينيدو.

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