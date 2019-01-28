يوروفيجن.. مغربي يمثل فرنسا في إسرائيل

صوتت جماهير المسابقة العالمية "يوروفيجن" في فرنسا للشاب المغربي الأصل بلال حسني، ليمثل فرنسا في المسابقة التي ستقام هذا العام في إسرائيل.

واشتهر حسني عقب مشاركته في برنامج "ديستيناسيون أوروفيزيون"، الذي يتم من خلاله اختيار ممثل فرنسا في مسابقة "يوروفيجن".

​ومن المقرر أن تنطلق فاعليات مسابقة "يوروفيجن" للعام 2019 في مدينة تل أبيب في الفترة من 14 إلى 18 أيار/مايو.

ويدعو حسني (19 عاما) الذي يظهر في أعماله بملابس نسائية، إلى دحض المفاهيم التقليدية للذكورية وتقبل الاختلاف.

وولد حسني لأبوين مغربيين في باريس، حيث بدأ الغناء منذ نعومة أظافره، وشارك في مسابقة "ذا فويس كيدز" عندما كان عمره 15 عاما.

ويتابع حسني نحو 415 ألف شخص على إنستغرام، و130 ألفا على تويتر، إلا أنه يتعرض للتمييز وتهديدات بالقتل بسبب مظهره وميوله الجنسي، وفقا لجمعية "أورجانس أوموفوبي".