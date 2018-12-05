بكين تعد بالعمل على 'نقاط التوافق' مع أميركا

قالت الصين الأربعاء إنها ستسعى جاهدة إلى دفع المفاوضات التجارية قدما مع الولايات المتحدة في غضون 90 يوما، متعهدة بالعمل سريعا على "نقاط التوافق" التي تم التوصل إليها مع واشنطن لتخفيف حدة الخلاف التجاري بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن المحادثات بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ نهاية الأسبوع الماضي كانت "ناجحة" وإنها "واثقة" من تنفيذ اتفاقهما.

وأضافت أن "الفرق الاقتصادية والتجارية (التابعة) للجانبين ستدفع بشكل نشط المفاوضات في غضون 90 يوما وفقا لجدول زمني واضح وخريطة طريق".

وتابعت الوزارة "ستباشر الصين تنفيذ نقاط محددة تم التوصل إلى توافق في شأنها، وكلما كان هذا سريعا، كان الأمر أفضل".

وكان ترامب أعلن الثلاثاء أنه لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية ومدتها 90 يوما مع بكين والتي تفاوض عليها مع نظيره الصيني السبت في بوينيس آيرس.

وأوضح الرئيس ترامب أن المفاوضين الأميركيين يجب أن يتأكدوا أن "اتفاقا حقيقيا ممكن مع الصين. وإذا كانت الحال كذلك، فسنبرمه".