بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان

طالبت الصين الولايات المتحدة الثلاثاء بإلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، تشمل دبابات وصواريخ مضادة للطائرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن "صفقة بيع الأسلحة الأميركية لتايوان ... خرق صارخ لمبدأ الصين الواحدة ... وتدخل فاضح في شؤوننا الداخلية يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار.

وقالت "وكالة التعاون الدفاعي والأمني" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية في بيان إنها أخطرت الكونغرس بهذه الصفقة التي تشمل بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز "أم 1إيه2 تي أبرامز" و250 صاروخ أرض- جو قصير المدى من طراز "ستينغر" ومعدات أخرى.

ولدى الكونغرس مهلة 30 يوما للاعتراض على هذه الصفقة.

وتأتي موافقة وزارة الخارجية على بيع أسلحة لتايوان بينما تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتسعى تايوان من سنوات إلى تحديث عتادها من الدبابات الأميركية الصنع.