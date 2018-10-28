بغياب ميسي.. برشلونة يسحق ريال مدريد في الكلاسيكو

نجح برشلونة في إلحاق هزيمة ثقيلة بغريمه ريال مدريد (5-1) في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما الأحد على ملعب كامب نو ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتمكن مهاجم برشلونة لويس سواريز من تعويض غياب نجم الفريق ليونيل ميسي بسبب الإصابة، بعد أن سجل هاتريك في الدقائق (30، 75، 83).

وكان فيلبي كوتينيو افتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11، فيما نجح البديل أروتور فيدال من إحراز الهدف الخامس في الدقيقة 89.

ونجح برشلونة في السيطرة على معظم مجريات المباراة وقدم أداء طيبا مستغلا كثرة الأخطاء التي وقع بها دفاع ريال مدريد وغياب الفاعلية عن كريم بنزيما وغاريث بيل.

وغاب ميسي عن الكلاسيكو بسبب إصابته في المرفق الأيمن في مباراة فريقه الأخيرة أمام إشبيلية الاسبوع الماضي.

وبهذه النتيجة نجح برشلونة في العودة للصدارة بـ21 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز التاسع.