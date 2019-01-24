إشبيلية يقهر برشلونة بغياب ميسي

فاز إشبيلية على ضيفه برشلونة حامل اللقب بهدفين نظيفين الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق الأندلسي كل من بابلو سارابيا في الدقيقة (58)، ووسام بن يدر في الدقيقة (78).

وفك إشبيلية عقدته على أرضه أمام برشلونة حيث لم يفز عليه منذ الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وقد يشكل فوز الأربعاء حافزا للفريق الأندلسي للمضي قدما في هذه المسابقة حين يحل ضيفا على برشلونة في مباراة الإياب في 30 من الشهر الحالي.

ويمني إشبيلية النفس بوضع حد لهيمنة العملاق الكاتالوني على مسابقة الكأس حيث توج باللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة، منها مرتان على حساب الفريق الأندلسي عامي 2016 و2018.

يذكر أن برشلونة خاض المباراة بتشكيلة شبه احتياطية، حيث شارك المهاجم الغاني كيفن برينس بواتنغ المعار من ساسوولو الإيطالي لأول مرة مع الفريق الكاتالوني، في ما كان الارجنتيني ليونيل ميسي أبرز الغائبين.