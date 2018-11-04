بعد وفاة طفل.. تحذير من تجاهل لقاح الإنفلونزا

سلطت حادثة وفاة طفل في الولايات المتحدة تأخر أبواه عن حقنه بلقاح الإنفلونزا، الضوء على ضرورة الاهتمام بإعطاء الأطفال هذا اللقاح في المواعيد المحددة.

وتوفي الطفل ليون (أربع سنوات) بعد حوالي 48 ساعة فقط من ظهور حالة الإعياء عليه، ولم يقلق والداه، وهما طبيبان، لأنه كان يتمتع بصحة جيدة عموما.

ومات الطفل قبل نحو 10 أيام من موعد لزيارة طبيب أطفال في كانون الثاني/يناير الماضي كان يفترض أن يعطيه اللقاح.

وليون هو واحد من بين 185 طفلا ماتوا جراء الإنفلونزا في موسم (2017-2018) في الولايات المتحدة، وبحسب "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" الأميركية فإن 80 في المئة من هؤلاء الأطفال لم يتلقوا لقاح الإنفلونزا.

وتنصح مراكز مكافحة الأمراض بأن يتعاطى الأطفال هذا اللقاح بعد أن يبلغوا ستة أشهر، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وبالنسبة للأطفال من عمر ستة أشهر حتى ثماني سنوات، يجب إعطاء الأطفال الجرعة الأولى بمجرد أن يكون اللقاح متاحا حتى يكون بإمكانهم الحصول على الجرعة الثانية (عادة بعد أربعة أسابيع) قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.