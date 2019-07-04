مغنية بريطانية: احتجزوني في إيران ورحلوني

قالت المغنية البريطانية جوس ستون في فيديو نشرته على حسابها الرسمي في إنستغرام إن السلطات الإيرانية احتجزتها ورحلتها بعد وصولها بساعات، على الرغم من أنها لم تكن تخطط لإحياء حفل غنائي هناك.

وظهرت ستون في شريط فيديو وهي ترتدي الحجاب الأبيض وقالت إن السلطات الإيرانية وضعتها في "قائمة سوداء" لأنهم اعتقدوا أنها قد تحاول أداء عرض غنائي.

وقالت ستون إنها تعرف أن العروض التي تقدمها النساء غير قانونية في إيران، لكنها كانت ترغب في رؤية هذا البلد.

ونشرت الصحف الإيرانية تعليقات ستون على إنستغرام، على الرغم من عدم وجود أي رد فعل رسمي من قبل السلطات على حادثة المغنية البريطانية.

وكانت ستون (32 عاما)، نشرت في وقت سابق صورا لها وهي تستقل طائرة متجهة إلى جزيرة كيش الإيرانية.

واشتهرت جوس ستون، المولودة في مدينة دوفر، بعدما أصدرت أول ألبوماتها في عام 2003، وهي حاصلة على العديد من الجوائز أهمها "جائزة غرامي" في الغناء.