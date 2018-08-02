محكمة تجيز بناء مسجد ثالث في ضاحية بديترويت رغم اعتراض سكان

أيد قاض فيدرالي تسوية تم التوصل إليها في إحدى ضواحي مدينة ديترويت في ولاية ميشيغن لبناء مسجد هناك، رغم معارضة سكان محليين.

وقال القاضي غيرشوين درين الأربعاء إن مدينة ستيرلنغ هايتس لم تنتهك أية قوانين عندما سمحت لمركز الجالية الإسلامية بها بالمضي قدما في بناء المسجد.

وكان مركز الجالية الإسلامية قد تقدم بطلب في 2015 لبناء ثالث مسجد في ستيرلنغ هايتس، وهي ضاحية يسكنها حوالي 132 ألف شخص وتقع على بعد نحو 37 كيلومترا شمال ديترويت.

ورفضت المدينة الترخيص ببناء المسجد لمخاوف متعلقة بحركة المرور وغيرها من الأسباب، لكن وزارة العدل الأميركية والمركز الإسلامي قاما بمقاضاة المدينة.

وتم التوصل إلى تسوية سمح بمقتضاها بالبناء، لكن سكانا محليين رفعوا دعوى قضائية ضد القرار، معتبرين أنه "ينتهك" قوانين تقسيم المناطق.

وقد سعى معارضو بناء المسجد للحصول على مساعدة وزير العدل جيف سيشنز والرئيس دونالد ترامب، لكن الوزارة أصدرت بيانا تشيد فيه بالموافقة على بناء المسجد.

وأكدت الوزارة أن "القانون الفيدرالي يحمي حق أصحاب العقائد في بناء دور عبادة من دون تمييز أو أعباء غير ضرورية على ممارساتهم الدينية".