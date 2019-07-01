بعد لقاء ترامب وكيم.. "جسم مجهول" يحلق فوق حدود الكوريتين

قال الجيش الكوري الجنوبي إنه اكتشف "جسما مجهولا" يحلق بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.



وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن رادارا عثر على "آثار تحليق جسم مجهول" اليوم الاثنين فوق الجزء المركزي من المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين.



ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل.



تعد المنطقة منزوعة السلاح الحدود الأكثر تحصينا في العالم.



تبادلت الكوريتان إطلاق النار من حين لآخر، وذلك قبل أن تدخل كوريا الشمالية في محادثات بشأن برنامجها النووي.



جاء هذا التطور بعد يوم واحد على اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح، واتفقا على استئناف المحادثات على مستوى العمل بشأن البرنامج النووي لبيونغيانغ.



انعقدت القمة الثالثة بين ترامب وكيم في الجزء الغربي من المنطقة منزوعة السلاح.