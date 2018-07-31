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بعد "كيكي".. تحدي "زووم" يجتاح مواقع التواصل

تحدي زووم

بعد تحدي رقصة "كيكي" و تحدي "المياه الساخنة" ، ظهر تحد جديد على مواقع التواصل الاجتماعي أطلق عليه تحدي "زووم"، يقول مختصون إنه قد يكون خطيرا.

زووم رقصة جديدة تستند إلى ظهور شخص جالس أمام الكاميرا وهو يؤدي حركات راقصة على أنغام موسيقى تشبه قيامه بقيادة سيارة وهمية، قبل أن يشده شخص آخر من رجليه بسرعة، عند النطق بكلمة زووم.

الرقصة الجديدة، وفي غضون فترة وجيزة، لقت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحذر خبراء وأطباء من أن مخاطر "تحدي زووم" ليست قاصرة على الأطفال فحسب بل حتى على المراهقين والكبار.

وحتى الحيوانات لم تسلم من مخاطر هذا التحدي.​

يقول الطبيب الصادق حسان لـ "موقع راديو سوا" إن "تحدي زووم" يمكن أن يؤدي إلى "ارتجاج في المخ أو إصابات في العمود الفقري- حتى من دون ارتطام بالأرض، كما يمكن أن تتسبب في كسور في العظام".

وكان تحدي "رقصة كيكي" قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، حيث يقوم أشخاص بالرقص بجانب سيارات تتحرك ببطء، وهو ما دعا سلطات المرور في أكثر من بلد إلى إصدار تحذيرات بشأنه.

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