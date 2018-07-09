بعد فولكسفاغن ومرسيدس.. نيسان تقر بالتلاعب بالانبعاثات

أقرت شركة نيسان اليابانية الاثنين أن بيانات انبعاثات العادم واستهلاك الوقود تم "تعديلها" عمدا.

ويشكل هذا التصريح منها ضربة قوية لقطاع صناعة السيارات، إذ تلحق بهذا شركتي فولكسفاغن ودايملر كرايسلر المصنعة لسيارات مرسيدس بينز.

ولم تعلن الشركة عدد السيارات المتأثرة جراء عملية الغش، والتي تم اكتشافها خلال اختبارات طوعية لكافة أجزاء عمليات نيسان.

وقالت الشركة إن اختبارات انبعاثات العادم "انحرفت عن بيئة الاختبار المقررة"، وإن تقارير التفتيش تم صياغتها "استنادا إلى قيم قياس معدلة".

وانخفض سعر سهم نيسان بواقع 4.5 في المئة بعد أن قالت إنها بصدد اصدار بيان عن قياس العادم إثر تقارير الغش الصناعي هذه.

وتعهدت الشركة بإجراء "تحقيق كامل وشامل" في فضيحة البيانات المزورة الأخيرة.

وفي 13 حزيران/يونيو الماضي، أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية العملاقة للسيارات إنها ستدفع غرامة بقيمة مليار يورو قررها المدعون العامون الألمان في قضية الغش الناتج من انبعاثات الديزل.

وفي 11 حزيران/يونيو، قررت ألمانيا سحب نحو 774 ألف سيارة من شركة دايملر كرايسلر المصنعة لسيارات مرسيدس بينز من أرجاء أوروبا، بسبب "أجهزة" غير قانونية مصممة لإخفاء مستويات عالية من الانبعاثات الضارة.