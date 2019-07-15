بعد فوز الجزائر.. توقيف 282 شخصا في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الإثنين توقيف 282 شخصا مساء الأحد خلال صدامات وقعت في عدد من المدن إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تجري مبارياتها في مصر.

ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة.

ويلتقي "محاربو الصحراء" مع المنتخب السنغالي في نهائي البطولة الجمعة المقبل.

وكانت الجزائر فازت على ساحل العاج في نصف النهائي الخميس، وبعد ذلك خرج مشجعون في باريس لنهب محال تجارية.

وفي اليوم ذاته في مدينة مونبلييه، فقد مشجع جزائري السيطرة على سيارته خلال الاحتفال ودهس عائلة فرنسية فقتل امرأة وأصاب طفلها بجروح.