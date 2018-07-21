بعد عمليات قتل جماعية.. واتساب تفرض قيودا على إعادة الإرسال

قال تطبيق الرسائل النصية والصوتية "واتساب" المملوك لشركة فيسبوك إنه سيدشن اختبارا للحد من إعادة إرسال الرسائل يطبق على جميع المستخدمين بعدما طلبت السلطات الهندية فرض قيود على انتشار الشائعات التي أدت لوقوع حوادث عنف.

ودفعت عمليات قتل جماعية نتجت عن رسائل تحريضية زائفة في الهند، السلطات للمطالبة بخطوات لمنع تداول الرسائل النصية الزائفة والمحتويات التحريضية.

وقالت شركة "واتساب" إنها ستختبر في الهند، أكبر سوق للتطبيق بأكثر من 200 مليون مستخدم، خفض عدد المحادثات المتبادلة في آن واحد إلى خمسة بحد أقصى بما في ذلك المحادثات الفردية أو الجماعية وإلغاء زر إعادة الإرسال السريع للرسائل الموجود بجوار زر الرسائل التي تتضمن صورا أو مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو.

ومن المرجح أن تردع هذه الخطوة إعادة الإرسال الجماعي للرسائل.

وذكرت "واتساب" أن الشعب الهندي هو الأول عالميا في إعادة إرسال الرسائل والصور والمقاطع المصورة عبر تطبيقها.

وقالت الشركة إنها تمنح المستخدمين القواعد والمعلومات التي تساعدهم على البقاء آمنين وإنها تعتزم إطلاق حملات إعلانية طويلة الأمد بشأن أمن الناس.

ومنذ بداية العام الحالي تسببت رسائل زائفة بشأن مختطفي أطفال عبر واتساب إلى عمليات ضرب جماعية لأكثر من عشرة أشخاص في الهند أفضت إلى موت بعضهم.