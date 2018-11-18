بعد سنوات.. العثور على لوحة مسروقة لبيكاسو

قال ممثلو الادعاء الأحد إن لوحة يعتقد أنها لوحة "رأس أرليكينو" لبيكاسو التي سرقت عام 2012 من متحف كونستال روتردام ظهرت في رومانيا.

وخرج اللصوص آنذاك بسبع لوحات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات منها لوحات لبيكاسو وماتيس ومونيه.

وأدين رجل روماني والمتعاونون معه في حادث السرقة في عام 2013 لكن لم يعثر على أي من اللوحات.

ويعتقد خبراء في رومانيا إن اللصوص أحرقوا ثلاثة من هذه اللوحات في محاولة لإخفاء الأدلة.

وتبلغ قيمة لوحة بيكاسو 800 ألف يورو، وتحقق السلطات في ملابسات العثور عليها السبت في مقاطعة تولسيا.

ووصل مواطنان هولنديان إلى السفارة الهولندية في بوخارست ومعهما اللوحة قائلين إنهما وجداها في المقاطعة الواقعة في جنوب شرق رومانيا.