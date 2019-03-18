بعد سجنها لسنوات.. يمنية تكتشف 'الظلم'

تسع سنوات قضتها اليمنية نوال محمد، خلف القضبان بسبب قضية مدنية تتعلق بعسر الدين حددها حكم القضاء بعامين فقط.

ونتيجة لعجزها عن تسديد المبلغ الذي تضمنه حكم القضاء ارتفعت مدة حجزها في السجن إلى سبع سنوات أخرى من دون حكم قضائي، بل خرجت مؤخرا بضمان إحدى المؤسسات الخيرية لتدبير المال المطلوب.

تقول نوال إن قضيتها وصمتها في المجتمع الذي وصفته بالظالم، حتى تخلت عنها أسرتها وأنهى زوجها علاقته بها، ومنع أبناءها من زيارتها.

لكنها رغم كل تلك الظروف استطاعت الالتحاق بكلية الحقوق لتكتشف "الظلم" الذي تواجهه السجينات والمرأة على وجه العموم خارج إطار القانون.

ويقول ناشطون حقوقيون إن مشكلة معظم النساء هي عدم إدراكهن حقوقهن وللقانون وبالتالي من المهم رفع مستوى الوعي القانوني لديهن بكل الوسائل الممكنة ليتمكنّ من معرفة الحقوق القانونية لهن والدفاع عن أنفسهن بقوة القانون.