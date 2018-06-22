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ملك الأردن إلى واشنطن

الرئيس ترامب وملك الأردن عبد الله الثاني في لقاء سابق بواشنطن

غادر ملك الأردن عبد الله الثاني بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين، بحسب تصريح لمصدر في الديوان الملكي لقناة "الحرة".

ومن المتوقع أن يجري ملك الأردن مباحثات مع الرئيس ترامب وعدد من المسؤولين في الكونغرس تتناول قضية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب قد التقى العاهل الأردني في عمان الثلاثاء وبحثا جهود الإدارة الأميركية لإحلال السلام في المنطقة.

مستقبل السلام.. عقبات وآمال
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مستقبل السلام.. عقبات وآمال

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وتعمل إدارة ترامب على خطة سلام إسرائيلية- فلسطينية، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها بعد.

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