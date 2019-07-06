بعد خسارة مصر، أبو ريدة يقيل المدرب ويستقيل

أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي "كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل".

وعن مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة خافيير أغيري، أكد أبو ريدة أنه مقال بالكامل "بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه".

وأكد أبو ريدة أنه "من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا".