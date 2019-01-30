بعد حادثة 'العلم'.. إسبانيا تعتذر للعراق

قدمت السفارة الإسبانية في العراق اعتذارا رسميا بسبب رفع العلم العراقي القديم على الطائرة التي أقلت ملك إسبانيا فيليبي السادس أثناء زيارته للبلاد الأربعاء.

وقالت السفارة في تغريدة "نتقدم باعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح بتعليقهم علما سابقا لجمهورية العراق أثناء الزيارة".

وأضافت السفارة "سوف يتم تصحيح هذا الخطأ عصر اليوم عند المغادرة، في هذه الأثناء الزيارة التاريخية تجري بشكل ممتاز".

ونشرت وسائل إعلام محلية وصفحات على فيسبوك مقطع فيديو يظهر لحظة وصول الملك فيليبي السادس إلى بغداد على متن طائرة إسبانية ترفع علم بلادها إلى جانب علم العراق الذي يحتوي على ثلاث نجمات والذي استخدم خلال فترة حكم حزب البعث بين عامي 1963 و1991.

ووصل ملك إسبانيا فيليبي السادس صباح الأربعاء إلى بغداد، في أول زيارة لملك إسباني منذ أربعة عقود إلى العراق.