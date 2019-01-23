بعد تغريدة 'غامضة'.. صلاح يختفي من وسائل التواصل

اختفى هداف ليفربول الإنكليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح من وسائل التواصل الاجتماعي، بعد فترة وجيزة من إرساله تغريدة أثارت الكثير من التساؤولات والتكهنات في وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتمكن معجبو صلاح من الوصول إلى حساباته على فيسبوك، وتويتر.

خطوة صلاح غير المسبوقة جاءت بعد ساعات قليلة من تغريدة له قال فيها "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي".

وفي ردود الفعل، قال أحد معجبي صلاح إن "الأسطورة" يستعد لتحقيق إنجاز كروي جديد.

وسألت مغردة "التواصل مع من يا صلاح؟"

ووصف أحد المغردين قرار صلاح بالموفق.

بداية صلاح مع العام الجديد كانت موفقة إذ سجل ثلاثة أهداف في مباراتيه الأخيرتين.

ويوم السبت الماضي أحرز هدفه الـ50 في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس 4-3.

لكن رغم ذلك يعرب إيهاب عن خشيته من أن يكون النجم المصري يمر بمرحلة اكتئاب.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية تعليقا على تغريدة صلاح "يبدو أنه يريد اتخاذ قرار جديد مع بداية العام الجديد".

فيما رأي آخرون أن صلاح يسعى لحل أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم.